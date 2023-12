55 anni di Sant'Egidio a Parigi con il cardinale Jean-Marc Aveline

La chiesa di Saint-Merry a Parigi era gremita nel pomeriggio di domenica 3 dicembre per la celebrazione dei 55 anni di Sant'Egidio. La liturgia è stata presieduta dal cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, alla presenza del nunzio apostolico in Francia, l'arcivescovo Celestino Migliore, e di un gran numero di vescovi, sacerdoti, rappresentanti ecumenici e religiosi, autorità, politici, personalità della cultura e membri della società civile.



"Grazie, Comunità di Sant'Egidio", ha detto il cardinale Aveline nella sua omelia, "perché nella Chiesa di oggi state cercando di condividere la preoccupazione di Dio, l'impegno di Dio verso il suo popolo e in particolare verso i poveri, per far sì che non dimentichiamo mai che Dio è preoccupato di vedere la globalizzazione dell'indifferenza". E il cardinale ha incoraggiato: "Tenete sveglia tutta la nostra Chiesa affinché anche noi partecipiamo alla preoccupazione di Dio, alla cura di Dio, affinché non ci addormentiamo, affinché non ci lasciamo anestetizzare".

Il popolo di Sant'Egidio era presente in gran numero, persone di tutte le età e condizioni sociali, tra cui molti senzatetto, rifugiati, famiglie provenienti dall'Ucraina o dalla Siria che arrivavano dal Libano attraverso i Corridoi Umanitari, anziani isolati, bambini delle Scuole della Pace accompagnati dai loro genitori, circondati dai membri della Comunità, in particolare dal movimento Sant'Egidio Youth for Peace. Un gruppo molto eterogeneo di persone provenienti da Parigi, Lione, Marsiglia e molte altre città francesi, che vivono ovunque l'impegno gratuito verso i più vulnerabili.



Si tratta della "celebrazione di un anniversario speciale che concentra la nostra attenzione e la nostra gratitudine su un Noi che porta il bel nome di Sant'Egidio, che credo evochi tante storie e tante speranze per ognuno di noi", ha detto Valérie Régnier, responsabile di Sant'Egidio in Francia, nel suo saluto (vedi sotto per il testo completo del saluto di Valérie Régnier). Ha inoltre ringraziato tutti i partecipanti per il calore della loro presenza oggi e per la loro amicizia nel corso dell'ultimo anno, sottolineando "quanto sia importante il sostegno di tutti per continuare il nostro lavoro per la pace di cui il mondo ha così disperatamente bisogno".