A Cipro, nel campo profughi di Pournara, ha riaperto la "Tenda dell'Amicizia": da Italia e Germania per celebrare insieme il Natale per tutti

Anche quest’anno, una delegazione della Comunità di Sant’Egidio di Roma, Napoli e Würzburg, è in questi giorni a Cipro per festeggiare il Natale ed il nuovo anno con i profughi dei campi di Pournara e Kofinou e con i minori non accompagnati dello shelter di Larnaca.

Nell'isola è palpabile il clima di paura e di inquietudine per la situazione del vicino Medio Oriente. Proprio nelle ultime settimane sono ripresi in gran numero gli sbarchi della popolazione in fuga, soprattutto dalla Siria.

La presenza di Sant'Egidio tra i migranti è sempre più familiare. Dopo l’esperienza delle ultime due estati e la visita dello scorso Natale c'è attesa, con la certezza di un'amicizia fedele.

La riapertura della Tenda dell'Amicizia a margine del campo profughi di Pournara è un segno di speranza. Appena lo striscione con il nome e il logo della Comunità è stato montato, sono arrivati i bambini per giocare insieme, le famiglie e i rifugiati che durante l'estate si sono affiancati ai volontari venuti da tutta Europa per sostenere il loro lavoro di soldiarietà.

Mentre si fa festa con i bambini, ad ognuno viene offerto come "regalo di Natale" un pacco alimentare, misurato secondo la consistenza del gruppo familiare - che a volte è molto numeroso. Oltre che a Pournara le distribuzioni avvengono anche nel campo di Kofinou. Si prevede di raggiungere in questo modo almeno 1.700 nuclei familiari.