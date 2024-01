Inaugurazione il 12 gennaio della “Lavanderia di papa Francesco” nella Casa dell’Amicizia della Comunità di Sant’Egidio di Napoli, via san Biagio dei Librai 118, ore 11.30

Verrà inaugurata venerdì 12 gennaio alle ore 11:30 la “Lavanderia di papa Francesco” nella Casa dell’Amicizia della Comunità di Sant’Egidio di Napoli. La Casa, che si trova presso la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in via san Biagio dei Librai 118, è posta nel cuore pulsante di Napoli.



La spazio aprirà infatti a due passi da piazza Dante, da via dei Tribunali e dalla via dei presepi, san Gregorio Armeno.

La lavanderia nasce con lo scopo di aiutare le fasce economicamente più deboli della città. È infatti un servizio offerto gratuitamente ai più poveri, in particolare ai senza fissa dimora, i quali in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti. Per l’occasione giungerà a Napoli il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico di Sua Santità, papa Francesco. L’alto prelato, a capo del Dicastero per il servizio della carità, conosciuto anche come Elemosineria apostolica, porterà il saluto e la vicinanza del Santo Padre alla città di Napoli per questa iniziativa. Quello delle “Lavanderie di papa Francesco” è un progetto nato nel 2017. In quell’anno, infatti, ha preso vita la prima Lavanderia, a Roma. È seguita poi la seconda a Genova nel 2019. Il progetto ha fatto quindi tappa a Torino. Così nel capoluogo piemontese, nell’anno scorso, il 2023, ne sono state aperte ben due. In tutti i casi le strutture sono ospitate dalla Comunità di Sant’Egidio. Ed è sempre in una struttura della Comunità che il 2024 inizia con una nuova Lavanderia, stavolta nel centro di Napoli.