La nuova piattaforma web della Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro: progetti e servizi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

La Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro annuncia la pubblicazione del nuovo sito web, www.pulcinellalavoro.it, una piattaforma ricca di informazioni su progetti e servizi della Comunità di Sant'Egidio per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La "Trattoria de Gli Amici" rappresenta un esempio di come gastronomia di qualità e inclusione possano fondersi in un'esperienza unica. Questo ristorante non è solo un luogo dove si mangia bene, ma anche un ambiente di lavoro in cui le persone con disabilità sono il centro con la loro professionalità e simpatia.

La Trattoria de Gli Amici Catering è una nuova attività che risponde alle diverse esigenze dei clienti, garantendo un servizio di qualità per eventi e meeting aziendali, feste pubbliche e private, ricorrenze .

Corsi di formazione nel campo della ristorazione, convegni ed eventi sul diritto al lavoro e l'inclusione completano l'approccio della Cooperativa, mirato a valorizzare le competenze individuali delle persone con disabilità e promuovere una cultura del lavoro inclusiva.

Cos'è la Cooperativa Sociale Pulcinella Lavoro?

La "Pulcinella Lavoro" è una cooperativa sociale, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, per rispondere all'esigenza di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, che si è specializzata in particolare nel campo della ristorazione. Ne fanno parte persone con disabilità e professionisti del settore. Fondata nel 1991, da molti anni si impegna nella formazione e l'inserimento lavorativo dei disabili, partendo dalla convinzione che le persone con disabilità inserite nel mondo del lavoro costituiscano una risorsa per tutta la società sia a livello professionale che di armonia sociale e che il lavoro non è solo un diritto, ma una fonte di dignità e un importante fattore di inclusione sociale.