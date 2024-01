Dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

“Ama il Signore Dio tuo… e ama il tuo prossimo come te stesso” (Luca 10, 27).

Dal 18 al 25 gennaio 2024, la Chiesa celebra la Settimana per l'Unità dei Cristiani,

un tempo di riflessione e preghiera in unione con i cristiani di tutte le confessioni.



In questa settimana la Comunità di Sant’Egidio, ovunque nel mondo, dedica all'invocazione per l'unità, gli incontri di preghiera che vedono raccolta ogni Comunità e promuove preghiere e incontri a carattere ecumenico.



«La Settimana di preghiera è ormai una tradizione delle Chiese e delle comunità ecclesiali - ha affermato Mons. Marco Gnavi, responsabile dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso - ma questo non è mai scontato, proprio perché le spinte alla divisione, considerati i contesti e i conflitti internazionali, sono tali che ogni gesto di preghiera, ogni passo verso l’unità acquista maggiore valore». Il tema scelto è «alla radice stessa del nostro essere cristiani – prosegue -, poiché sono i due comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo che compendiano tutte le nostre scelte e si ripropongono in questo nostro oggi ferito e complicato come una via semplice, diretta e possibile». (fonte RomaSette)



Il Sussidio per la settimana di preghiera è stato redatto da un gruppo ecumenico del Burkina Faso, paese che, dal 2016, sta affrontando una grave crisi con attacchi terroristici che hanno provocato migliaia di morti e sfollati. Le comunità cristiane, in particolare, sono state bersaglio di violenze, con religiosi uccisi o rapiti.



In preghiera con la Comunità di Sant'Egidio