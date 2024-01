In occasione del Giorno della Memoria, nuovo appuntamento del Festival dello Stupore a Tor Bella Monaca. Casa della Comunità di Sant'Egidio, Via dell'Archeologia 74, ore 18

Il 29 gennaio, a Tor Bella Monaca, si terrà un incontro pubblico di rilevante impatto emotivo e storico, con la presenza di Francesca Archibugi, regista e sceneggiatrice, e Nando Tagliacozzo, testimone diretto di uno dei capitoli più tragici della storia della nostra città: la razzia degli ebrei romani del 16 ottobre 1943.



Durante l'evento, Archibugi parlerà del suo ultimo lavoro sulla serie 'La Storia', esplorando il suo processo creativo e la sua visione artistica. Questa occasione offrirà una prospettiva unica sull'importanza del racconto nella preservazione della memoria civile collettiva.



La narrazione di Tagliacozzo costituirà un percorso attraverso il ricordo e il dolore, fornendo una testimonianza fondamentale per non dimenticare le atrocità dell'Olocausto.



L'evento sarà arricchito da letture e filmati, unendo testimonianze personali e contesto storico, per riflettere sulle profonde ferite causate dalla guerra, dall'odio e dalla discriminazione nel corso della nostra Storia.

Lunedì 29 Gennaio alle ore 18:00

Casa della Comunità di Sant'Egidio a Tor Bella Monaca

Via dell'Archologia 74