Un grazie triste e dolente a tutti coloro che hanno sostenuto la battaglia per risparmiare la vita di Kenneth Smith, la cui esecuzione ha avuto luogo la scorsa notte

E' un grazie triste, carico del dolore per una morte ingiusta, inutile e disumana, quello che la Comunità rivolge oggi a tutti coloro - e sono decine di migliaia di donne e uomini di ogni parte del mondo - che hanno sostenuto la battaglia di umanità per salvare la vita di Kenneth Smith, che è stato ucciso questa notte in Alabama.



Le decine di migliaia di appelli arrivati in poche ore, seppure inascoltati da chi aveva il potere di risparmiargli la vita, sono tuttavia altrettante luci nel buio di questo momento così doloroso per chi crede nell'umanità, nella possibilità di cambiamento e di riscatto di ogni uomo. In una parola, per chi crede nella vita.



A volte una luce basta a indicare la strada a chi cammina nel buio. E il nostro augurio è che le nostre migliaia e migliaia di luci possano attrarre lo sguardo e toccare i cuori di tanti, perchè insieme si possa rendere più umano questo nostro mondo e liberarlo per sempre della pena di morte.

La storia di Kenneth Smith

#penadimortemai