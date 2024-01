Il Primo Ministro di São Tomé e Príncipe, Patricio Trovoada, in visita alla Comunità di Sant'Egidio

Domenica 28 gennaio il Primo Ministro di São Tomé e Príncipe, S.E. Patricio Trovoada, in Italia per il vertice Italia - Africa, si è recato in visita alla Comunità di Sant'Egidio insieme ad una delegazione di rappresentanti tra cui il Ministro degli esteri, S.E. Alberto Neto Pereira.

La Repubblica di Sao Tomè e Principe è un arcipelago di circa 20 isole che si trova nell'oceano Atlantico al largo dell'Africa centro-occidentale, nel golfo di Guinea. In un clima di grande cordialità sono state affrontate prospettive di collaborazione con Sant'Egidio relativamente ai temi dell'azione a favore della pace in alcuni conflitti aperti nel continente africano e della cooperazione nel campo sociale e culturale.