Una lunga storia di amicizia e di lavoro per la pace. La visita del Presidente della Repubblica Centrafricana a Sant'Egidio

Faustin-Archange Touadéra, presidente della Repubblica Centrafricana, a Roma per il Summit Italia - Africa, ha reso visita alla Comunità di Sant'Egidio,a cui lo lega un lungo rapporto di amicizia e di collaborazione.

Accolto dal fondatore Andrea Riccardi, nel lungo e cordiale incontro il presidente ha rievocato il lungo impegno di Sant'Egidio per la pace e la riconciliazione nel Paese. La Comunità, infatti lavora da anni per il dialogo politico e per il disarmo dei gruppi armati.

Un altro fronte dell'impegno di Sant'Egidio nel paese africano è la prevenzione e la cura della salute attraverso il lavoro del programma DREAM, in particolare nella capitale Bangui.

Nel corso del colloquio si è inotlre sottolineato il valore del cammino fatto dal paese per l'abolizione della pena di morte, avvenuta nel 2022.

