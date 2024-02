Leader africani, a Roma per il vertice Italia - Africa, in visita a Sant'Egidio

Nell'ambito della loro visita a Roma, diversi capi africani hanno reso visita a Sant'Egidio. Dopo il presidente della repubblica Centroafricana Touadéra, e quella del primo ministro di Sao Tomé e Principe, Patricio Trovoada, la Comunità ha ricevuto i leader di Zimbabwe e Kenya.



Il Presidente dello Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, si è intrattenuto con Andrea Riccardi sull'importanza di lavorare insieme per l'abolizione della pena di morte in Africa, ricordando la sua partecipazione al convegno dei ministri della giustizia "No Justice without life" . Nel colloquio è stato rievocato anche il sostegno dello Zimbabwe alle negoziazioni per il Mozambico a cui lo stesso presidente aveva preso parte negli anni Novanta come inviato speciale, come lui stesso ha voluto rievocare esprimendo la sua gioia di "ritornare in una casa di pace".



Con il Presidente del Kenya, William Ruto, Marco Impagliazzo ha condiviso la preoccupazione per l'instabilità di diverse parti del continente africano, mettendo l'accento sulla necessità di lavorare insieme per la pace e la riconciliazione in particolare del Sud Sudan ma di tutta la regione. Sant'Egidio è presente in Kenya con il programma DREAM e il presidente, a conclusione dell'incontro, ha promesso di visitare presto i centri del programma.