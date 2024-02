Nutrire la solidarietà: Sant'Egidio e la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare

In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, la Comunità di Sant'Egidio rafforza il proprio impegno contro l'emergenza alimentare. L'obiettivo è estendere il supporto a un numero sempre maggiore di persone vulnerabili in Italia, attraverso la distribuzione di generi alimentari nelle Case dell'Amicizia e la fornitura di pasti caldi ai più poveri.



La gravità della povertà nelle aree urbane periferiche e rurali, sia in Italia che a livello globale, necessita un intervento determinato e organizzato. L'azione della Comunità si avvale della generosità e del volontariato di molti, i quali, offrendo tempo e risorse, aiutano a ridurre le diseguaglianze e favorire la pace e la solidarietà.



La Comunità di Sant'Egidio è guidata dalla convinzione che l'aiuto reciproco e la condivisione siano armi efficaci contro l'esclusione e il bisogno, mirando a un mondo dove nessuno resti escluso.



Combattere lo spreco alimentare e l'insicurezza alimentare è una sfida collettiva che si può affrontare con la solidarietà.

Chi vuole può unirsi alle iniziative di raccolta e distribuzione di cibo a chi è senza dimora, a famiglie e anziani impoveriti.