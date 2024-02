A Utrecht, in Olanda, riapre la storica chiesa di Sant'Agostino con la preghiera serale di Sant'Egidio

Nel cuore di Utrecht, il 2 febbraio scorso, si è la celebrata la prima preghiera serale nella rinata chiesa di Sant'Agostino. Questo evento ha rappresentato non solo un momento speciale, ma anche la riapertura di uno spazio di culto nel centro della città, dopo sette anni di restauri.



Un momento di festa e di comunione, a cui hanno partecipato in tanti, segnato dalla gioia per la riapertura di un luogo di preghiera e di misericordia



Per la Comunità di Sant'Egidio a Utrecht è un momento importante che rafforza la sua presenza nella città olandese, nel segno della preghiera e della misericordia. Nei mesi scorsi alla Comunità era stato assegnato il Mantello di San Martino, un premio ispirato al santo patrono della città, noto per il suo gesto di condivisione e di misericordia. E' stato conferito a Sant'Egidio in particolare per il suo lavoro nel promuovere l'amicizia e il sostegno reciproco tra giovani olandesi e giovani rifugiati non accompagnati. Per saperne di più