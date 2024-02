Un carico di aiuti per l'Ucraina con particolare attenzione ai bisogni dei bambini, parte dall'Ecolab dei Giovani per la Pace di Roma

Materiali didattici come quaderni, penne, matite, pastelli, astucci e zainetti... e molto altro ancora all'Ecolab! I Giovani per la Pace di Roma hanno lavorato a lungo per raccogliere, selezionare e confezionare per la spedizione gli aiuti umanitari destinati all'Ucraina, con una particolare attenzione ai bisogni dei più piccoli. Per questo il carico contiene in grande quantità forniture scolastiche destinate ai bambini. Gli aiuti raggiungeranno entro pochi giorni Leopoli, da dove il materiale raccolto verrà distribuito nei diversi centri di Sant'Egidio nel paese, e nei centri più colpiti dalla guerra in corso.

Per saperne di più sull'ECOLAB dei Giovani per la pace guarda il video