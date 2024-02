Dopo l'attacco missilistico su Leopoli del 15 febbraio, Sant'Egidio accorre a portare aiuto a chi è rimasto senza casa

Quasi due anni di guerra, un incubo che non accenna a placarsi. Leopoli, già duramente provata dal conflitto, è stata nuovamente colpita da attacchi missilistici il 15 febbraio, con incendi e devastazioni hanno nuovamente sconvolto la città.

La situazione in Ucraina rimane drammatica: città martoriate, infrastrutture distrutte, un'economia in ginocchio e una popolazione stremata da un dolore che sembra non avere fine.



Ma la speranza resiste con la solidarietà. Le persone della Comunità di Sant'Egidio continuano a portare aiuti concreti alle persone colpite dalla guerra. Subito dopo gli attacchi a Leopoli, i volontari si sono recati sul luogo del disastro per distribuire cibo, acqua, beni di prima necessità e medicine e offrire sostegno psicologico e conforto a chi ha perso tutto.