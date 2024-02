A cinquant'anni dal convegno del Febbraio '74, in Laterano il 19 febbraio il convegno "(Dis)uguaglianze"

«Ha la Chiesa di Roma qualcosa da dire alla società di oggi? Ha da dire che il mondo attuale è inaccettabile, e che l’uomo ha la sua vocazione di trasformarlo e di ordinare l’orientamento del suo divenire personale e collettivo». Così si espresse nel 1973 l’allora cardinale vicario Ugo Poletti, nella conferenza stampa di apertura del percorso che condusse poi al convegno “La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma”, meglio noto come convegno sui “Mali di Roma”, dal 12 al 15 febbraio 1974. Cinquant’anni dopo, per fare memoria dell’evento e continuare a interpellare la città, la diocesi di Roma organizza il convegno “(Dis)uguaglianze”, in programma il 19 febbraio nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense alle ore 16.

Il programma



Saluti di apertura:

cardinale vicario Angelo De Donatis

presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Interventi

don Federico Corrubolo, docente di Storia moderna e contemporanea all’Istituto Ecclesia Mater

Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio

Giuseppe De Rita, sociologo e fondatore del Censis

Luigina Di Liegro, segretario generale della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro

Pierciro Galeone, vicepresidente della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro

Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma.

Il convegno è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Verrà inoltre trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Roma.