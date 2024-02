In Indonesia, le Comunità dell’isola di Java si sono incontrate a Jakarta per celebrare il 56mo anniversario di Sant’Egidio

Le Comunità di Sant'Egidio dell'isola di Jawa, in Indonesia, si sono riunite a Jakarta sabato 24 e domenica 25 febbraio. Dopo aver condiviso i servizi della Comunità di Jakarta - alla mensa, all'istituto degli anziani e alla Scuola della Pace - la giornata di domenica è stata dedicata ad una grande assemblea per riflettere insieme sul messaggio della Quaresima e per celebrare il 56mo anniversario della Comunità.

All'assemblea hanno partecipato circa 230 persone delle comunità di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang - tra cui molti universitari - insieme ad una delegazione di Padang.

Nel pomeriggio si sono aggiunti altri amici: delegazioni ecumeniche - della chiesa copta etiope e greca - e di altre religioni, insieme a rappresentanti degli anziani, degli amici della mensa e a un gruppo di rifugiati da Sri Lanka, Somalia e Etiopia che da alcuni anni hannno trovato nella Comunità accoglienza e amicizia.

Tutti hanno partecipato alla liturgia, presieduta dal vescovo di Padang, mons. Vitus Rubianto, per ringraziare per i 56 anni di vita della Comunità.

Nella liturgia è stata introdotta la nuova icona del Volto di Gesù, opera di un iconografo ucraino, dono della Comunità di Roma.