Si è conclusa la X Edizione del corso "Valgo Anch'io" con la consegna dei diplomi per commis di sala e cucina a persone con disabilità

La decima edizione del Corso "Valgo anch'io", organizzata dalla cooperativa "Pulcinella" con il supporto della Comunità di Sant'Egidio, si è conclusa con successo, con la consegna degli attestati del corso per commis di sala e di cucina a 13 giovani con disabilità. Questo programma di formazione è dedicato infatti a loro, con l'obiettivo di fornire competenze specifiche nel settore della ristorazione.



L'impegno della cooperativa in questo campo non è nuovo. Da anni, si adopera per facilitare l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, offrendo formazione mirata che risponde all'esigenza di qualità nel servizio. L'idea alla base è semplice ma potente: per garantire un servizio eccellente, è essenziale investire nella formazione, personalizzando i percorsi in base alle abilità e preferenze di ciascuno.



I partecipanti al corso hanno la possibilità di scegliere tra diversi ruoli, come lavorare in sala o in cucina. Tuttavia, c'è una preferenza per il lavoro in sala, poiché la cooperativa desidera che i camerieri con disabilità siano una parte visibile dell'esperienza offerta ai clienti. Questo non solo valorizza il loro contributo ma enfatizza l'importanza dell'inclusione nel settore della ristorazione.



Il programma "Valgo anch'io" è un esempio concreto di come la formazione mirata e la valorizzazione delle capacità individuali possano portare a un servizio di qualità elevata persone con disabilità di diverso grado, e sottolinea il ruolo cruciale dell'inclusione lavorativa nel settore della ristorazione.

Questa edizione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Baroni che sostiene e promuove progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e favorire il loro diritto ad una vita di inclusione piena e consapevole.