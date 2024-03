"Grazie per il vostro impegno!". Il saluto affettuoso di papa Francesco ai giovani ucraini di Sant'Egidio

"Un saluto affettuoso rivolgo ai giovani ucraini che la Comunità di Sant'Egidio ha convocato sul tema 'Vinci il male con il bene. Preghiera, poveri, pace'. Cari giovani, grazie per il vostro impegno a favore di chi più soffre per la guerra. Grazie!".

Ad ascoltare le parole calorose di Papa Francesco in piazza San Pietro 50 giovani provenienti da Kiev, Leopoli, Kharkiv e Ivano-Frankivsk, ma originari di diverse città delle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina vicine al fronte.

I giovani sostengono il grande lavoro umanitario di Sant’Egidio in Ucraina con distribuzioni alimentari e attività educative a favore dei bambini e adolescenti sfollati nelle Scuole della Pace. Trascorreranno alcuni giorni a Roma per momenti di incontro e formazione con la Comunità di Sant'Egidio.

