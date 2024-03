Ad Anversa in Belgio, Sant'Egidio apre "Katalyma": una casa per le persone senza dimora

Giovedì 7 marzo 2024 è stata inaugurata a Anversa una nuova casa per accogliere persone senza dimora, che ha preso il nome di . Katalyma. E' la parola della Bibbia greca per ‘locanda’. Compare nella parabola del Buon Samaritano nel Vangelo (Luca 10, 34) e vuole esprimere ciò che fa Sant’Egidio: fermarsi accanto all’uomo mezzo morto, curare le sue ferite, ma anche provvedere a un sostegno duraturo, una casa, un ambiente familiare.

L'appartamento, situato in un quartiere residenziale di Anversa, ospiterà cinque senzatetto, che finalmente avranno un luogo dove stare. Attraverso una divisione dei compiti e in base alle loro capacità, i cinque uomini gestiscono autonomamente la casa. Sono supportati in questo da un team di Kamiano e dai volontari di Sant’Egidio.



La crisi abitativa si sta facendo sentire sempre di più, soprattutto nella fascia più bassa della popolazione di Anversa. Un recente reportage della trasmissione televisiva "Pano" ha messo in luce la drammatica crisi degli alloggi. Anche trovare case in affitto a prezzi accessibili sta diventando sempre più difficile, soprattutto per chi è più povero.



Negli anni, trovare una casa per persone in situazione abitativa precaria è diventata un'attività sempre più importante per Sant’Egidio. Attualmente la Comunità offre a 125 persone, in varie luoghi del paese, alloggi a un prezzo accessibile.