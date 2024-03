A New York la memoria di Modesta, di Steven e di tutte le persone senza dimora che hanno perso la vita

Sabato 9 marzo la Comunità di Sant'Egidio di New York si è riunita nella chiesa di Our Saviour con tanti amici senza dimora. Insieme hanno ricordato per nome i tanti amici e conoscenti poveri senza casa, scomparsi nell'ultimo anno a New York. È stato un momento pieno di tenerezza e familiarità in una città dove domina l'anonimato - soprattutto per i poveri.

New York, negli ultimi anni, è diventata più violenta e più povera: il numero di persone che dormono negli shelter è raddoppiato dall'inizio del 2022, da 45.000 a 91.000. Per questo Sant'Egidio sta moltiplicando il proprio impegno. Negli anni, la Comunità è diventata amica e compagna di tanti di loro.



Le candele accese dai bambini della Scuola della Pace e i fiori donati alla fine a tutti quelli che hanno partecipato alla liturgia sono stati il segno della luce, la speranza e la solidarietà offerte a tanti.