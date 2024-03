Al Centro DREAM di Zimpeto la visita del vescovo ausiliare di Maputo

Il Centro Dream di Zimpeto, alla periferia di Maputo (Mozambico), ha ricevuto la visita di Dom Tonito Xavier Muananoua, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi da aprile del 2023.



Il Centro Dream di Zimpeto è stato aperto nel 2018 in occasione del 50º anniversario della Comunità di Sant’Egidio. Da allora ha accolto più di 17.000 pazienti e attualmente ne ha 7.000 mila in cura. Il Programma Dream, nato in Mozambico nel 2002 per la cura e la prevenzione dell’Aids, oggi offre diagnosi e cure gratuite e di qualità a più livelli, non solo per il trattamento corretto ed efficace dell’HIV/AIDS che richiede un approccio globale e multidimensionale, ma anche per tubercolosi, malaria, e altre malattie non trasmissibili diffuse nel Paese come ipertensione, diabete, malnutrizione, cancro alla cervice uterina e, ultimamente, per l’epilessia. Nel settembre del 2019 è stato visitato da Papa Francesco e nel 2022 dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.



Tutti coloro che lo hanno visitato notano la particolarità del centro di Zimpeto: dalla vicinanza e fedeltà ai pazienti, alla gratuità di ogni servizio, fino all’utilizzo dell'alta tecnologia (in particolare nel Laboratorio di biologia molecolare) e dell’informatizzazione di tutto il sistema che rende diagnosi e risposte più rapide ed efficienti.