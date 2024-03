Siria: 13 anni di una guerra dimenticata. Continuiamo a pregare per la pace

Il 15 marzo 2011 iniziava la guerra in Siria, un conflitto che ha causato milioni di profughi, migliaia di scomparsi e un numero imprecisato di morti, distruzione e immani sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane.

Dopo 13 anni, il conflitto prosegue, con il suo carico di distruzione, ma nel silenzio dei media.

La crisi umanitaria continua a peggiorare. Il terremoto del 6 febbraio scorso ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo molte zone nel nord della Siria ancora più vulnerabili e mettendo a dura prova le risorse dei centri di accoglienza.

La Comunità in questi anni si è fatta vicina al popolo siriano con l'accoglienz adi migliaia di profughi attraverso i corridoi umanitari. Non vogliamo che il popolo siriano cada nell'oblio. Manteniamo viva l'attenzione su questa grave crisi umanitaria. Continuiamo a chiedere pace per la Siria e per tutti i paesi del mondo, colpiti dalla guerra.

APPROFONDIMENTI

