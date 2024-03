Preghiera del tempo di Quaresima con Sant'Egidio dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere

In questo periodo di riflessione e preparazione alla Pasqua, ci uniamo alla voce di Don Francesco Tedeschi nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per questa preghiera tratta da un antico inno della Chiesa di Efrem il Siro.

Preghiera

Accogliamo nella gioia, o fratelli,

il divino annuncio della Quaresima. Come gli abitanti di Ninive

accolsero la predicazione di Giona, come le prostitute e i pubblicani

che ascoltarono Giovanni parlare, anche noi prepariamoci

alla comunione con il Signore celebrata in Sion.

Con lacrime e pentimento,

laviamoci per ottenere da Dio

un cuore puro.

Preghiamo con insistenza

di poter contemplare

il compimento della Pasqua, pienezza dell’amore di Dio. Prepariamoci ad adorare la croce

e a gioire della resurrezione.

Non deluderci nella nostra speranza, o amico degli uomini.

E quello spirito che ha condotto Gesù nel deserto guidi anche noi

nel tempo della Quaresima, addolcisca il nostro cuore,

ci protegga dalle tentazioni,

ci apra il senso delle scritture

per la parola di vita eterna. Amen.

Iscriviti al canale YouTube della Comunità di Sant'Egidio per non perdere i prossimi video e continuare a pregare con noi.