Sant'Egidio: il 26 marzo, a San Bartolomeo all'Isola la veglia in memoria dei martiri con la Diocesi di Roma.

Martedì 26 marzo, alle ore 18.30, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, Santuario dei “Nuovi Martiri e Testimoni della fede” del XX e XXI secolo, avrà luogo una solenne “Veglia di preghiera in ricordo di coloro che in questi ultimi anni hanno dato la vita per la causa del Regno di Dio”.



Durante la celebrazione, che sarà presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, saranno evocati i nomi e le vicende di religiose e religiosi, laici e pastori: i missionari censiti dall’agenzia Fides e, oltre a loro, anche ortodossi, anglicani ed evangelici in quell’ecumenismo del sangue più volte richiamato da Papa Francesco.



«Ricordare questi testimoni della fede e pregare in questo luogo – furono le sue parole, in occasione della sua visita nell’aprile 2017 – è un grande dono. È un dono per la Comunità di Sant’Egidio, per la Chiesa in Roma, per tutte le Comunità cristiane di questa città, e per tanti pellegrini. L’eredità viva dei martiri dona oggi a noi pace e unità. Essi ci insegnano che, con la forza dell’amore, con la mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace».