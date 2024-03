In un tempo segnato dalle tante guerre in corso, dalla Terra Santa all'Ucraina, la Comunità di Sant’Egidio invita a vivere una “Pasqua dell’amicizia e della solidarietà”, per non lasciare solo nessuno e ridonare speranza nel futuro. Tante le iniziative in programma in numerose città italiane con anziani, senza dimora, rifugiati e detenuti, a cominciare dal pranzo con il menù tradizionale della Pasqua, che domenica 31 marzo verrà servito nella mensa di Via Dandolo 10, a partire dalle ore 12.