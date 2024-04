Il pranzo della solidarietà in occasione della Santa Pasqua organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio che festeggia a Trastevere aprendo le porte a poveri, migranti e senza fissa dimora: «per non lasciare nessuno da solo». La mensa di via Dandolo si riempie di volontari e tutti gustano in compagnia il tipico menù pasquale.