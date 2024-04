Una “Fiera della Salute”, con screening di prevenzione e cura, promossa dal Centro DREAM di Zimpeto in occasione della Giornata del Medico Mozambicano

Sabato 28 marzo, in occasione della Giornata del Medico Mozambicano, il Centro DREAM Sant'Egidio di Zimpeto, in collaborazione con il Servizio Sanitario della Città di Maputo e altri partner, ha organizzato una Fiera della Salute presso il Mercato Xiquelene di Maputo.



L'iniziativa prevedeva la partecipazione attiva dei clienti e dei commercianti del mercato, che avevano bisogno di informazioni su una varietà di malattie, tra cui tubercolosi, HIV/AIDS, colera, congiuntivite (molto diffusa in queste settimane in tutto il paese); e su alcune malattie non trasmissibili, come cancro cervicale, ipertensione, diabete e alte ancora.



Durante l'evento sono stati resi disponibili ed eseguiti centinaia di test di screening per l'HIV, la glicemia, l'ipertensione e il cancro cervicale.

Un'iniziativa mirata non solo ad offrire assistenza sanitaria di base, ma anche a promuovere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di queste malattie.



La Fiera della Salute è stata un successo grazie alla collaborazione tra attivisti, medici e partner coinvolti, evidenziando l'impegno comune per migliorare la salute e il benessere della comunità di Maputo.