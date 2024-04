A Roma l'8 aprile la Conferenza Stampa di presentazione della "Dichiarazione Dignitas infinita, circa la dignità umana". Sala Stampa della Santa Sede, Sala San Pio X, Via dell'Ospedale 1, ore 12

Interverranno:

- Em.mo Card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede;



- Rev.do Mons. Armando Matteo, Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede;



- Prof.ssa Paola Scarcella, presso l’Università Tor Vergata e l’Università Lumsa di Roma, Responsabile per la Catechesi alle persone con disabilità della Comunità di Sant’Egidio.



La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito

https://www.youtube.com/c/VaticanNews