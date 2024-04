Dall'EcoLab dei Giovani per la Pace di Roma un nuovo carico di aiuti umanitari per i bambini in Ucraina

Dall’Eco Lab di Pace di Roma è partito il secondo carico di aiuti umanitari per l’Ucraina. Nato dalla generosità e dall'impegno di tanti giovani contiene soprattutto materiale scolastico per i bambini e le bambine ucraini, per aiutarli a studiare

"Dove tutto è distrutto si può costruire un futuro diverso, di pace", è questo il messaggio che l'Eco Lab vuole lanciare con questo gesto concreto. Un messaggio di speranza che si unisce all'impegno quotidiano del centro nel supportare i più bisognosi.

Eco Lab: ogni atto di solidarietà è un seme di pace



Dalla sua apertura lo scorso ottobre, Eco Lab è diventato un punto di riferimento per la solidarietà a Roma. Oltre all'aiuto alle persone in difficoltà in Italia, il centro ha già inviato due carichi di aiuti umanitari in Ucraina. I Giovani per la Pace, che danno vita a questo centro, hanno raccontato le modalità, gli scopi e il valore del oro impegno. Abbiamo raccolto le loro voci:

"Da più di due anni l’Ucraina è martoriata dalla guerra, la sofferenza è tanta ma non vogliamo rassegnarci di fronte a tanta sofferenza, crediamo ancora ad una speranza, quella della pace. Per questo tanti giovani hanno voluto proporre una raccolta di materiale scolastico per preparare pacchi di aiuti umanitari da inviare ai bambini e alla bambine in Ucraina. Ne abbiamo già realizzati due, il primo è partito il 16 febbraio e il secondo il 5 aprile. Ad aiutare sono venuti anche tanti giovani - siriani e di altre nazioni colpite a loro volta dalla guerra - arrivati in Italia con i corridoi umanitari che ora, essendo stati a loro volta aiutati, vogliono aiutare. Loro hanno visto l’orrore della guerra e sanno cosa significa tutta questa generosità".

Attraverso la solidarietà, i Giovani per la Pace esprimono il loro contributo alla costruzione di un mondo in pace:

"Per costruire questo mondo, gli aiuti umanitari rappresentano un tassello fondamentale, poiché sono un atto di solidarietà, che si oppone alla logica della armi e della distruzione, della violenza e della guerra, proponendo, con l’aiuto concreto, dialogo e pace. Più di 1000 pennarelli, quaderni, astucci, atlanti geografici, kit da disegno, matite, colle, pastelli e gomme: questo e molto altro è partito per l'Ucraina. Sono oggetti di uso comune per chi frequenta la scuola, ma durante la guerra nulla è più scontato. La scuola è colpita più che mai durante un periodo di guerra, la normalità è interrotta dalle bombe continuamente. Andare a scuola non è più un diritto scontato.

In Ucraina i bisogni sono sempre più grandi. Abbiamo voluto rispondere all'appello che ci è arrivato dai Giovani per la Pace dell'Ucraina, che ci hanno detto che “cerchiamo di dare un presente e un futuro il più sereno possibile ai bambini di tutto il Paese, ma per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!”.



Le attività di Eco Lab sono rese possibili grazie alla generosità di chi dona e all'impegno dei tanti volontari, in particolare giovani.Rappresenta un modello di solidarietà che coniuga l'aiuto al prossimo con la sostenibilità ambientale. Il centro promuove infatti il riuso e il riciclo, organizzando laboratori e attività di sensibilizzazione sull'economia circolare.