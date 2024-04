Profughi: nuovi arrivi dall’Etiopia con i Corridoi Umanitari. Benvenuto e conferenza stampa

Arriveranno lunedì 15 aprile a Fiumicino, con un volo di linea dell’Ethiopian Airlines proveniente da Addis Abeba, 97 rifugiati dal Corno d’Africa grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio e Conferenza Episcopale Italiana con la collaborazione dei ministeri dell'Interno e degli Esteri.

Le 97 persone, in maggioranza di nazionalità eritrea e somala, erano da tempo rifugiate in Etiopia e sono state, in parte, segnalate da familiari o amici che si trovano in Italia, alcuni dei quali arrivati precedentemente con i corridoi umanitari. Alcuni nuclei familiari saranno pertanto accolti dai parenti, garanzia di una più facile e rapida integrazione nel nostro Paese, mentre altri troveranno ospitalità in case messe a disposizione dalla rete di sostegno della società civile, che rende possibile questa accoglienza diffusa in ben otto regioni italiane (Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana), e avviati ad un percorso di integrazione: per i minori attraverso l’immediata iscrizione a scuola, per gli adulti con l’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’appuntamento per il benvenuto ai profughi e una conferenza stampa è fissato alle 11 di lunedì 15 aprile, con arrivo per i giornalisti entro e non oltre le 10,30 al Terminal 5 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Interverranno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e rappresentanti dei ministeri dell’Interno e degli Esteri.

CONFERENZA STAMPA



IL PRIMO BENVENUTO IN ITALIA