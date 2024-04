Concluso a Roma il convegno dei rappresentanti delle Comunità di Sant'Egidio dell'America Latina. L'incoraggiamento di Papa Francesco

Domenica 14 aprile si è concluso a Roma il convegno sul tema "Preghiera, poveri, pace. La gioia del Vangelo in America Latina" a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Comunità di Sant'Egidio dell'America Latina.



Nel corso dei dieci giorni del convegno sono stati affrontati tanti temi relativi alla globalizzazione dell'amore e della solidarietà di fronte alle sfide dei mondi diversi in cui le Comunità si trovano a vivere e a operare a favore della pace e dei poveri in America Latina. In particolare ci si è soffermati sul dramma dei minori che frequentano le Scuole della Pace, dei bambini di strada, dell'isolamento delle popolazioni anziane e dell'aumento delle persone senza fissa dimora, soprattutto nelle grandi città.



Domenica 14 aprile, a conclusione del convegno, Papa Francesco ha salutato i partecipanti durante l'Angelus a piazza San Pietro, rivolgendo loro parole di incoraggiamento.