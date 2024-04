La celebrazione del 56°anniversario della Comunità di Sant’Egidio a Barcellona

Domenica 28 aprile la Basilica di Santa Maria del Mar di Barcellona era gremita di gente, per festeggiare il 56° anniversario della Comunità di Sant'Egidio.



La liturgia eucaristica è stata presieduta dal cardinale arcivescovo di Barcellona, Mons. Juan José Omella. Nel suo omelia, il cardinale ha ricordato che “in ogni momento della storia lo Spirito Santo ha suscitato un carisma, e nel 1968 suscitò la Comunità di Sant’Egidio grazie alla visione e al dono di Andrea Riccardi”, aggiungendo che in questo tempo difficile che viviamo “c’è bisogno della proposta evangelica della Comunità, che ci propone la preghiera, l’amicizia con i poveri e il servizio alla pace per umanizzare il nostro mondo e coltivare la convivenza”.



La fraternità vissuta in questa basilica è il frutto dell’amicizia tra persone molto diverse che da anni si ritrovano insieme. Anziani, amici di strada, bambini delle scuole di pace, profughi ucraini e altri “nuovi europei” si sono mescolati a tanti altri amici che partecipano alle iniziative di Sant'Egidio in un clima familiare e festoso. Oltre che dai diversi quartieri di Barcellona, sono arrivati anche dalle comunità di Manresa e Tarragona. Erano presenti anche rappresentanti delle diverse confessioni cristiane e vari rappresentanti del comune di Barcellona e altre istituzioni.



Dopo la celebrazione, la giornata si è conclusa con una festa popolare.