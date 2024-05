Andrea Riccardi visita le Comunità del Burundi: una risorsa di pace e di umanizzazione per i poveri, le donne, i giovani

Nei giorni scorsi, le Comunità di Sant'Egidio del Burundi hanno ricevuto la visita di Andrea Riccardi, che si è aperta con un incontro di quattro giorni, nella capitale Bujumbura, a cui hanno preso parte 70 responsabili delle diverse Comunità del paese, sul tema "Preghiera, poveri, pace: discepoli di Gesù dopo la Resurrezione", in rappresentanza di 16 Comunità. Sant'Egidio infatti è presente nelle principali città del paese - Bujumbura, Gitega, Kayanza, Ngozi e Kayanza - oltre che in diversi altri centri rurali.

Una Comunità figlia della pace - per cui Sant'Egidio ha tanto pregato e lavorato - che oggi rappresenta una risposta alla globalizzazione dell'indifferenza con il suo servizio ai poveri e la capacità di costruire reti di solidarietà coinvolgendo in particolare le donne e i giovani.

La visita di Andrea Riccardi agli anziani ha messo in evidenza quanto la Comunità riesca ad umanizzare luoghi di dolore come gli istituti e sia una presenza "terapeutica" per tanti anziani. Le loro piaghe - che prima venivano "curate" con metodi tradizionali come l'argilla - vengono oggi guarite perfettamente grazie alla cura attenta dei giovani della Comunità.

Una distribuzione alimentare fatta nella Maison de Paix, la sede della Comunità di Bujumbura, per le famiglie dei bambini delle scuole della pace, è stata l'occasione per un incontro assembleare con tante donne che hanno testimoniato come la Scuola della Pace sia un importante sostegno per loro che si trovano da sole ad accudire tanti figli. In particolare alcune vedove lasciate sole e abbandonate dai familiari, hanno trovato nella Comunità una nuova famiglia.

Il 1 maggio l'incontro si è concluso con un' assemblea a cui hanno preso parte circa 350 persone della Comunità di Bujumbura, a cui si sono unite alcune decine di congolesi di Uvira, città del Kivu che si trova proprio oltre il confine, a poche decine di chilometri dalla capitale burundese.