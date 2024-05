Pellegrini ad Assisi con San Francesco: il Vangelo vissuto rinnova la scelta per la pace

Un pellegrinaggio ad Assisi con la Comunità di Sant'Egidio sulle orme di san Francesco per confrontarsi con la sua testimonianza, che parla con forza di un Vangelo vissuto e diviene una proposta che non esclude nessuno:

Visite ai luoghi francescani, momenti di preghiera, incontri e la liturgia eucaristica nella Basilica superiore di San Francesco hanno scandito tre giorni intensi per i circa mille partecipanti: studenti universitari, famiglie e nuovi europei, provenienti da Roma e da diverse regioni dell'Italia centrale e della Sardegna. Un’occasione per conoscere le figure di san Francesco e santa Chiara e per rinnovare una scelta di pace e di difesa del creato.