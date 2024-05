Forti piogge devastano lo slum di Namwongo a Kampala, in Uganda, causando danni alle case degli anziani. L'intervento della Comunità per ricostruirle

Le forti piogge che hanno recentemente colpito la città di Kampala in Uganda hanno portato con sé non pochi problemi, soprattutto per le persone che vivono nelle zone più vulnerabili della città.

Namwongo è la baraccopoli più povera e la seconda più grande di Kampala. Costruita ai margini della palude che si collega al lago Vittoria, si trova nella parte più bassa della capitale dell'Uganda, che si estende su una vasta zona collinosa. Quando piove, l'acqua si incanala verso le povere case dello slum, soggette per questo a frequenti inondazioni, che non solo le danneggiano - e talvolta le distruggono - ma causano infezioni e malattie.

A Namwongo, la povertà è estrema. Si stima che una famiglia tipo sopravviva con meno di 1 dollaro al giorno. Il 60% della popolazione è costituito da bambini, ma sono tanti anche gli anziani, per lo più soli.

E' di questi "poveri tra i poveri" che la Comunità di Sant'Egidio si prende cura, portando regolarmente cibo e cure mediche.

Recentemente, a causa di forti piogge, la baraccopoli di Namwongo si è nuovamente allagata e molte case degli anziani sono andate distrutte.

I giovani della Comunità di Muyenga - un quartiere che si trova in alto sulle colline - sono accorsi per ricostruire le case e restituire loro un tetto.