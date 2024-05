Una delegazione internazionale dell'Associazione Buddhista Soka Gakkai in visita alla Comunità di Sant'Egidio

Una delegazione internazionale dell'Associazione Buddhista Soka Gakkai, guidata dal presidente, Miruro Harada, ha visitato ieri la Comunità di Sant'Egidio, accolta dal fondatore, Andrea Riccardi.

L'amicizia e la collaborazione tra la Comunità e la Soka Gakkai si è sviluppata da alcuni anni nel campo della solidarietà internazionale - dagli interventi per una medicina per tutti in Africa, con il sostegno al programma Dream, alle iniziative per il contrasto alla povertà durante la pandemia - in campagne umanitarie come quella per l'abolizione della pena di morte, e soprattutto nella promozione del dialogo interreligioso e del lavoro per la pace, con la partecipazione di rappresentanti di entrambe le realtà in contesti diversi, da quello accademico a quello più specificamente umanitario. Impegni ribaditi nel corso del colloquio tra Andrea Riccardi e il presidente Harada, alla presenza del presidente della sezione italiana Alberto Aprea e delle rispettive delegazioni.