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      Talk sulla strada a Milano: il 25 maggio si parla di alcolismo e homelessness. Via degli Olivetani 3, ore 16:30

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      MILANO, ITALIA
      25 Maggio 2024
      SENZA DIMORA
      Trento: una sera con i volontari di Sant'Egidio

      18 Aprile 2024
      TRENTO, ITALIA

      INTERVISTE
      La Pasqua di solidarietà con le tante iniziative della Comunità di Sant'Egidio. Il servizio del TG3

      1 Aprile 2024

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      "Bisogna aiutare, perchè siamo tutti umani": la lezione di Antonino, per anni senzatetto, ora volontario con la Comunità di Sant'Egidio

      20 Marzo 2024
      ROME, ITALIA