La Scuola di Lingua e Cultura di Sant'Egidio festeggia i suoi primi laureati: un successo del percorso innovativo di istruzione e inclusione

Oggi, in occasione della Giornata del Laureato, la Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant'Egidio ha festeggiato i primi 73 laureati (60 hanno conseguito la Laurea Triennale MICSE e 13 la Laurea Magistrale POLIS) a cinque anni dall'avvio della convenzione tra la Comunità di Sant'Egidio e l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

I laureati, provenienti da 32 paesi (vedi lista paesi in calce), di cui il 70% sono donne, dopo aver conseguito il titolo, lavorano in vari ambiti pubblici e privati. Oltre ai laureati, sono attualmente iscritti ai corsi di laurea triennale MICSE e magistrale POLIS 84 studenti che hanno iniziato la loro formazione presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio.

Corsi di Laurea Offerti

Corso di Laurea Triennale in Mediatori per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa (MICSE)

Questo corso, attraverso l’acquisizione di competenze multidisciplinari in ambito giuridico, sociologico, storico, economico, psicologico e linguistico, forma sia la figura dell’assistente sociale, sia la figura del mediatore culturale. Questi professionisti sono capaci di operare anche in ambito europeo e in contesti interculturali e plurilinguistici, promuovendo l’inclusione e l’integrazione delle popolazioni residenti in diversi territori e favorendo la coesione sociale tra di loro.

Corso di Laurea Magistrale in Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (POLIS)

Questo corso di studio fornisce elevate competenze in ambito sociologico, giuridico, economico e politologico, oltre all’apprendimento avanzato della lingua inglese. Tale formazione multidisciplinare dota gli studenti di strumenti utili per svolgere funzioni dirigenziali, nonché per l’elaborazione, gestione e monitoraggio di interventi sociali innovativi.



Lista dei Paesi di Provenienza dei Laureati

Afganistan Albania Armenia Bangladesh Brasile Bre Bulgaria Burkina Faso Camerun Cina Colombia Costa D'avorio Costa Rica Ecuador Egitto El Salvador Eritrea Etiopia Filippine Italia Libia Marocco Nigeria Perù Polonia Rep. Dem Congo Romania Sierra Leone Siria Somalia Tunisia Ucraina

Questa celebrazione segna un importante traguardo per la Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant'Egidio e per l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, sottolineando il successo della loro collaborazione nel promuovere l'istruzione superiore inclusiva e interculturale.