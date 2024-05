La prima Giornata Mondiale dei Bambini con papa Francesco, sabato 25 e domenica 26 maggio a Roma

Si tiene a Roma, sabato 25 e domenica 26 maggio, la prima Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da papa Francesco con l'intenzione di mettere al centro i bambini: le loro attese, i loro sogni, ma anche i dolori e le sofferenze, affidando loro un messaggio di speranza e di pace.

Allo Stadio Olimpico di Roma, il pomeriggio di sabato e poi in piazza san Pietro la domenica mattina, si riuniranno migliaia di bambini di diversi paesi, dall'Europa e dal mondo, insieme alle loro famiglie, per una due giorni di ascolto, giochi, testimonianze.

Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione che coordina l'iniziativa, con il sostegno di diverse realtà tra cui la Comunità di Sant'Egidio, ha ricordato che i valori del rispetto reciproco e della solidarietà possono essere trasmessi e vissuti fin dalla più tenera età. In questo senso, la Giornata vuole offrire un segno di comunione e una “profezia” di unità e di pace.

Tra le migliaia di bambini presenti, anche delegazioni delle Scuole della Pace da ogni parte d'Italia e d'Europa, bambini provenienti dai campi profughi di paesi come l'Afghanistan o la Siria, venuti con i corridoi umanitari, bambini provenienti da Gaza, feriti dalla guerra e ora in Italia per ricevere cure adeguate. "Non vogliamo assuefarci alla sofferenza dei bambini. Vogliamo essere dalla loro parte, fare nostro il loro grido di pace, il loro appello affinché non sia devastato il pianeta, il loro pianto. Vogliamo dare forza, gioia e speranza a migliaia di bambini" ha detto Marco Impagliazzo, nel corso della presentazione della Giornata.

Il programma prevede la presenza di personalità del mondo dello spettacolo, giochi, testimonianze, è descritto QUI.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. E' ancora possibile iscriversi, mandando una mail a [email protected]

Per maggiori informazioni si può visitare il sito https://www.giornatamondialedeibambini.org/