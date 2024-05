La celebrazione del 56° anniversario della Comunità di Sant’Egidio a Catania

"Il Santo Padre, sapendo che a Catania c’è una Comunità forte che prega per la Pace, manda un rosario particolare affinché i vostri membri si sentano sostenuti nella preghiera". Con queste parole il Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico di Papa Francesco, ha salutato i partecipanti alla celebrazione per il 56° anniversario della Comunità di Sant’Egidio.

È stato infatti il cardinal Krajewski a presiedere la celebrazione presso la Basilica Cattedrale di Catania, dove si sono raccolti in tanti: autorità cittadine e un popolo numeroso composto da anziani, senzatetto, bambini della Scuola della Pace, stranieri e cittadini che stimano il lavoro della Comunità.

Emiliano Abramo, nel suo saluto al termine della liturgia, ha ribadito che: “Con San Giovanni Paolo II siamo convinti che la pace sia un cantiere aperto a tutti e passi attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana. La Pace nel mondo – ma anche in città – è il programma che con umiltà proponiamo a questa assemblea di amici che si abbevera alla fonte della Comunità al fine di crescere insieme con questo unico vincolo: tutti protagonisti del cantiere della Pace!”

Al termine della liturgia, la festa è proseguita presso il cortile ed i saloni dell’arcivescovado. Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, rivolgendo il suo augurio alla Comunità, ne ha parlato come di un "dono che il Signore ha voluto fare alle Chiese di tutto il mondo per testimoniare la Pace e la carità. Tutta la Chiesa diocesana ringrazia il Signore per questa presenza.... segno dei tempi per la nostra Catania”.

In occasione di questa celebrazione, è stata inaugurata anche a Catania una "Lavanderia di papa Francesco", dono dell'Elemosineria del papa che sarà gestita dalla Comunità di Sant'Egidio per le persone senza dimora.

GUARDA IL VIDEO