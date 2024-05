Andrea Riccardi in udienza da Papa Francesco. Focus su: Giornata Mondiale dei Bambini, pace e migranti

Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamane in Vaticano il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi.

Fra i temi del colloquio - a quanto si apprende - la necessità di mantenere viva la speranza della pace, espressa in modo chiaro nel corso della prima Giornata Mondiale dei Bambini, di fronte all'escalation militare a livello globale, dall'Ucraina alla Terra Santa fino ai tanti conflitti che affliggono l'Africa.



All'ordine del giorno anche il tema dell'immigrazione, con una particolare preoccupazione per le troppe morti in mare e nel deserto che si continuano a registrare e un aggiornamento sulla risposta di salvezza e integrazione offerta dai corridoi umanitari.

FONTE ANSA