No more walls! A Berlino un festival per una società senza muri e confini

Nel cuore di Berlino-Neukölln si è svolta unanuova edizione del festival di strada No More Walls, che le Scuole della Pace di Berlino celebrano da alcuni anni per manifestare pubblicamente il loro impegno per una Berlino senza muri. Agli oltre mille visitatori del festival è stato offerto un programma colorato caratterizzato da un'atmosfera di amicizia e convivenza nella diversità culturale.

Già nel primo pomeriggio le strade si riempivano di volti felici e suoni allegri. Le esibizioni dei bambini, della Band di Sant'Egidio, di un gruppo di ballo della Libera Università e di altri artisti hanno creato un'allegra atmosfera. In numerosi stand si è presentata una ricca scelta di giochi e di piatti tipici di diversi paesi.

Particolarmente toccanti le parole dei bambini della Scuola della Pace, che hanno testimoniato il loro amore per la casa comune che è la Terra, e il loro impegno per i coetani di paesi più poveri, come il Malawi. La manifestazione si è conclusa con un saluto del team No More Walls in dodici lingue diverse, a sottolineare la multiculturalità dell'evento.