Una delegazione di monaci buddhisti dalla Thailandia in visita a Sant'Egidio nel segno della pace

Una folta delegazione di monaci buddhisti dalla Thailandia, guidati al Venerabile Somdet Phra Mahatirachan, capo del Consiglio Supremo del buddhismo thailandese, e accompagnata da alcuni sacerdoti cattolici e dal segretario della Conferenza Episcopale thailandese, mons. Vira Arpondrattana, ha visitato il 28 maggio la Comunità di Sant'Egidio, accolta da mons. Marco Gnavi, insieme ad una delegazione della Comunità e ai rappresentanti del Dicastero Pontificio per il Dialogo Interreligioso.

Nel corso dell'incontro, che aveva come tema il comune impegno per la pace, è stato richiamato il valore di custodire e coltivare lo spirito di dialogo e di collaborazione tra credenti di diverse fedi, come già emerso nell'incontro che nei giorni scorsi la delegazione aveva avuto con papa Francesco. Nel nome di questa collaborazione, la delegazione buddhista ha chiesto di incontrare anche un gruppo di rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari e offrire loro un segno di solidarietà.

Dopo lo scambio di messaggi e la meditazione dei monaci buddhisti, nella sala Conferenze della Comunità di Sant'Egidio, la delegazione thailandese ha assistito alla preghiera serale della Comunità, nella basilica di Santa Maria in Trastevere.