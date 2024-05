Presentazione del libro “Corridoi umanitari” Una risposta a una crisi planetaria

di Roberto Morozzo della Rocca

Sessa Aurunca, venerdì 7 giugno, alle ore 17.30

Alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Giacomo Cirulli, interverrà il prof. Roberto Morozzo Della Rocca, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre.



L’importanza dei corridoi umanitari nell’accoglienza e l’integrazione è il tema dell’incontro nato dalla collaborazione della Caritas diocesana Aurunca ETS – Centro di Accoglienza SAI – Sessa Aurunca e la Comunità di Sant’Egidio con Assopace, ente locale che si occupa di prima accoglienza ai migranti, tra loro ci sono alcune delle famiglie arrivate in Italia con il progetto dei Corridoi Umanitari.



Il convegno ha l’obiettivo di diffondere un modello di cultura dell’accoglienza in un’ aerea a forte flusso migratorio.

La presentazione si terrà, presso presso l’Auditorium ‘Papa Francesco’ – Centro Pastorale Diocesano Ss. Casto e Secondino, in Sessa Aurunca.