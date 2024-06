"Facciamo pace?!" A Fiumicino, non lontano da Roma, manifestazione dei Giovani per la Pace

La Comunità di Sant'Egidio è attiva nella città di Fiumicino - un centro non lontano da Roma, celebre per l'aeroporto internazionale- da oltre 30 anni, con un impegno particolare accanto agli anziani.Un tempo piccolo borgo di pescatori e contadini del litorale romano, ha subito una rapida trasformazione proprio con l'apertura dell'aeroporto nel 1963, attirando lavoratori da tutta Italia. Divenuta Comune nel 1992, oggi conta oltre 80.000 abitanti distribuiti in un vasto territorio in parte rurale.



La Comunità di Sant'Egidio ha una sede dove oltre alla Casa dell'Amicizia, che accoglie poveri senza dimora (alcuni vivono nelle vicinanze dell'aeroporto) si svolgono molte attività, tra cui la Scuola di Italiano, la Scuola della Pace, incontri dei Giovani per la Pace e altre attività per adulti e giovani anziani.



Mercoledì 5 giugno, circa trecento alunni delle scuole secondarie I.C Colombo e I.C Porto Romano hanno partecipato alla manifestazione “Facciamo Pace?!” organizzata dai Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio. Tra musica, entusiasmo e slogan di pace, l’iniziativa ha dato spazio a testimonianze significative: una donna anziana, sopravvissuta alla seconda guerra mondiale, e una ragazza ucraina di undici anni, arrivata in Italia per sfuggire al conflitto nel suo paese.



L’evento “Facciamo Pace?!” si collega ad analoghe manifestazioni che i Giovani per la Pace stanno promuovendo in diverse città italiane, che prevede un collegamento con le scuole e la realizzazione di iniziative per promuovere tra i giovani una cultura della solidarietà e della pace, come le raccolte di farmaci per l'Ucraina e flash mob per la pace.