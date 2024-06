Stella Cervogni, coordinatrice di Scuola della Pace, condivide con noi la storia delle Scuole della Pace, nate a Roma insieme alla Comunità di Sant'Egidio e diffuse oggi in 70 paesi. Nate come doposcuola nel 1968, con il passare del tempo si sono trasformate in luoghi di incontro e dialogo interculturale.