Due eventi dedicati agli anziani e ai bambini: l'alleanza tra le generazioni per una cultura della solidarietà in Indonesia

"La vecchiaia non è un tempo per rinunciare e abbassare le vele, ma una stagione feconda che dura a lungo: una nuova missione ci attende e ci chiede di guardare al futuro." Le parole di papa Francesco hanno fatto da sfondo al pellegrinaggio al santuario della Madonna di Akita, che la Comunità di Jakarta ha organizzato in occasione della Giornata Nazionale dell'Anziano, per gli anziani dell'Istituto di Sant'Anna. Una giornata che ha permesso a circa 80 anziani di uscire dall'istituto, partecipare alla liturgia (raramente celebrata nella casa di riposo) e godere di una giornata in amicizia.

ll tema dell'amicizia con gli anziani, insieme a gesti concreti di solidarietà verso i paesi in guerra sono stati tra i temi al centro del "Rainbow State Party", una manifestazione a cui hanno preso parte circa 500 bambini delle Scuole della Pace e di alcuni istituti scolastici della capitale indonesiana.

"Siamo amici degli anziani, perché non è giusto che stiano sempre soli. Siamo amici di quei bambini che chiamano “diversi”, perché sono come noi, pure se non sanno correre o parlare. Siamo amici degli stranieri, di quelli che vogliono rimandare a casa loro, anche se una casa certe volte non ce l’hanno. Siamo amici della natura, amici veri, non quelli che bruciano i boschi e sporcano il mare". Le parole del manifesto dell'Arcobaleno, lette a più voci nel corso della manifestazione, hanno delineato l'impegno di una generazione di giovanissimi per i grandi temi della pace e della convivenza.

Un impegno sancito anche da un gesto concreto: per due mesi infatti i bambini si sono preparati a questo evento mettendo da parte i propri risparmi, destinati ai bambini vittime della guerra. Ogni Scuola della Pace ha portato quindi il suo salvadanaio, che è stato "rotto" pubblicamente: la somma raccolta verrà inviata in Ucraina.