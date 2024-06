Gli appuntamenti in Italia, Europa ed Africa di "Morire di speranza": la memoria dei migranti morti nel tentativo di trovare salvezza

La Comunità di Sant'Egidio, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in tanti luoghi d'Europa e Africa si raccoglie insieme alle comunità dei migranti nelle veglie di preghiera ecumeniche "Morire di speranza", per ricordare i tanti, troppi, che sono morti nei disperati viaggi della speranza e che purtroppo continuano a morire nel tentativo di arrivare in Europa.

Riportiamo un primo elenco, in aggiornamento, delle iniziative in corso:

ITALIA

Roma

19 Giugno

Basilica di Santa Maria in Trastevere

ore 18:30

Bologna

21 Giugno

Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano

ore 19:00

Brescia

28 Giugno

Chiesa di San Francesco

ore 20

Catania

22 Giugno

Chiesa di Santa Chiara

ore 19:30

Genova

20 Giugno

Basilica dell'Annunziata

ore 18:30

Milano

23 Giugno

Chiesa di San Bernardino alle Monache

ore 18:30

Treviso

21 Giugno

Chiesa di San Martino

ore 20:45

Trieste

21 Giugno

Chiesa di Sant'Antonio Vecchio

ore 19.30

AUSTRIA

Innsbruck

20 Giugno

Spitalkirche

ore 18

COSTA D'AVORIO

Abidjan

28 Giugno

Église Sainte Jeanne d'Arc Treichville

ore 18:30

GERMANIA

Würzburg

25 Giugno

Marienkapelle

ore 19