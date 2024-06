Festa a Fiumicino per l'arrivo dei 191 afghani con i corridoi umanitari

È appena atterrato a Fiumicino un volo della ONG Solidaire, proveniente da Islamabad, con a bordo 191 profughi afghani, di cui ben 71 sono i minori e 70 le donne. Il loro arrivo in Italia è stato possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Conferenza Episcopale Italiana (attraverso Caritas Italiana), Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Tavola Valdese, Arci, d’intesa con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Ad accogliere i cittadini afghani, che verranno subito trasferiti in diverse regioni, volontari, mediatori e i parenti già integrati in Italia.