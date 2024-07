L'alleanza fra giovani e anziani e l'amicizia in carcere: due impegni nel cuore della Comunità in Malawi e della visita di Marco Impagliazzo

Recentemente gli stessi prigionieri e alcune guardie carcerarie hanno iniziato a riunirsi insieme per la preghiera della Comunità. Il carcere di Mulanje, situato in una vasta area del Sud del Malawi spesso colpita da cicloni e nubifragi, è un luogo dove le condizioni di vita dei detenuti sono spesso critiche. Tra le sfide principali c’è quella della sovrapolazione dell’istituto penitenziario che ora conta un numero doppio di detenuti rispetto alla capienza. Sant’Egidio ha donato al carcere un sistema idrico per il funzionamento dei servizi igienici, per la coltivazione di prodotti alimentari e per fornire il carcere di acqua potabile.

La Comunità ha anche donato una struttura dove i detenuti possono lavoirare come falegnami e sarti. La popolazione carceraria è molto giovane e non è raro che la detenzione si protragga a lungo anche per mancanza di un’appropriata assistenza legale. La fedeltà delle visite ai carcerati, con la Scuola del Vangelo e la preghiera, è, per ogni detenuto, un segno di speranza perchè la vita possa ricominciare pienamente, una volta terminata la pena.

“...Ero carcerato e sei venuto a visitarmi... come le stelle che illuminano il cielo, così Sant’Egidio guida la nostra vita...”- ha detto un rappresentante dei detunti nel suo saluto.